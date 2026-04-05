Эксперт Кент считает, что Трамп все еще может быстро завершить конфликт с Ираном

Москва5 апр Вести.Бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент, ушедший в отставку из‑за операции Вашингтона на Ближнем Востоке, заявил, что США в целом настроены на войну, однако у нынешнего американского руководства еще остается возможность завершить конфликт с Ираном в сжатые сроки. Об этом он рассказал в эфире YouTube‑канала "Dialogue Works".

Кент отметил, что большинство высокопоставленных чиновников в Вашингтоне, не имея собственного опыта работы на Ближнем Востоке, вынуждены заниматься слишком широким кругом задач и не располагают временем для глубокого погружения в региональную проблематику. По его словам, у них часто не находится возможности обстоятельно поговорить с экспертами, которые десятилетиями изучают эти вопросы.

Трамп умеет видеть общую картину, поэтому есть надежда, чтобы он смог избавиться от всех, кто завел его на этот путь, и быстро заключил мир сказал он

Кент отметил, что в Вашингтоне преобладает нацеленность на войны, в том числе из‑за влияния военно‑промышленного комплекса, поэтому запуск новых конфликтов и прокси‑операций почти не встречает сопротивления.

Военная кампания США и Израиля против Ирана длится с 28 февраля, стороны обмениваются ударами. Израиль заявляет, что стремится не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Вашингтон грозит уничтожить военный потенциал страны и призывает иранцев свергнуть нынешний режим, тогда как Тегеран подчеркивает готовность к обороне и не видит поводов возобновлять переговоры.