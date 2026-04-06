Эксперт Кент: иранцы знают, как можно победить США

В Иране поняли, как можно победить американцев. Об этом заявил экс-глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке.

Он отметил, что Иран изучил мировые конфликты последних двух десятилетий.

[Иран] понял, что можно фактически победить, просто не проиграв. Поэтому для них главное – сохранить в живых достаточное количество руководителей сказал Кент в эфире YouTube-канала

Аналитик уточнил, что у Ирана имеется значительный кадровый резерв. Кроме того, позиции иранских властей укрепились после ударов США.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что США и Иран ведут переговоры о возможном режиме прекращения огня сроком на 45 дней.