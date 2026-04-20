Москва20 апр Вести.Переговоры с Ираном нужны США не для установления мира на Ближнем Востоке, а для стабилизации цен на нефть. Такое мнение ИС "Вести" озвучил научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

Он добавил, что цели США и Израиля в конфликте с Ираном еще не достигнуты, поэтому перемирие будет использоваться для подготовки к новому этапу конфликта.

Переговоры [с Ираном] нужны [США] для паузы. Паузы, которая позволит стабилизировать цены на мировых рынках и подготовиться к новому этапу обмена военными ударами, поскольку цели, которые ставили перед собой Соединенные Штаты и их союзники в лице Израиля, все еще не достигнуты объяснил Лукьянов

Ранее МИД Ирана заявил, что захват их судна, который организовали США, является нарушением перемирия. В ведомстве добавили, что считают блокаду Ормузского пролива со стороны Вашингтона актом агрессии.