Москва20 апр Вести.Американцам жизненно необходимо удержать свои позиции на Ближнем Востоке. Столкновение с Ираном выявило неспособность США обеспечить безопасность стран Персидского залива, и, если американцы уйдут, эти страны останутся один на один с Ираном, который стал доминирующей региональной силой. Об это рассказал ИС "Вести" востоковед, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии и кафедры теологии Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

По его словам, в случае ухода американцев с Ближнего Востока, страны Персидского залива окажутся беззащитными перед лицом Ирана.

Американцам необходимо остаться в регионе любым способом. Боевые действия с Ираном показали, что Соединенные Штаты не могут обеспечить безопасность странам Персидского залива. И получается, что страны Персидского залива остаются, если американцы уходят оттуда, один на один с усилившимся и, по сути дела, единственным региональным гегемоном. Этим военным гегемоном является Иран рассказал Макаренко

Он считает, что дальнейшее развитие событий в контексте переговоров представляет собой наихудший сценарий для американской стороны.

Перспективы того, что произойдет дальше после переговоров - это самый страшный сон американцев. Это потеря баз, потеря своего лица и уход с Ближнего Востока. Они теряют не только проливы, о которых мечтает Трамп, но и получается ситуация, при которой в долгосрочной перспективе американцы теряют Ближний Восток, а там и деньги. И деньги огромные, которые должны были вливаться в американскую экономику. Это триллионы долларов пояснил Макаренко

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что исламская Республика Иран и США не подписали соглашения на переговорах в Исламабаде по вине Вашингтона. Он подчеркнул, что Тегеран, со своей стороны, вел переговоры с Вашингтоном добросовестно, чтобы остановить конфликт, однако столкнулись "с политикой максимализма США".