Пушков рассказал, чем для США обернулся конфликт с Ираном

Москва12 апр Вести.США не смогли обеспечить безопасность стран Персидского залива и утратили в результате этого авторитет регионального гегемона, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Он назвал ситуацию вокруг Ирана типичной войной "американской сверхдержавы эпохи ее затухания".

Несмотря на собранную армаду и десятки военных баз, США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность союзных с ними арабских стран Персидского залива написал Пушков в своем Telegram-канале

По его мнению, цели США на иранском направлении оказались невыполненными. Напротив, вмешательство Вашингтона в ситуацию на Ближнем Востоке породило новые проблемы, среди которых блокировка Ормузского пролива имеет ключевое геополитическое значение.

Вследствие войны контроль Ирана над проливом может стать новым постоянным геополитическим фактором, давая Ирану огромные возможности влиять на мировые цены на нефть отметил Пушков

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в скором времени начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него.