Пушков: Иран не примет условия США, поскольку они равны капитуляции Пушков считает, что принятие Ираном условий США означало бы полную капитуляцию

Москва17 мая Вести.Иран не примет условия США, поскольку они равны полной капитуляции Тегерана. Такое мнение выразил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он указал, что Трамп в очередной раз угрожает Ирану.

"Это было затишье перед бурей", - написал он, давая понять, что, если Иран не примет условия США, то на него обрушится настоящая буря американских ударов. Однако Иран эти условия не примет, поскольку они равны его полной капитуляции отметил Пушков

По его словам, нынешние позиции Ирана и США несовместимы. Так, Тегеран требует признания суверенитета над Ормузским проливом, подчеркивая, что нежелание Соединенных Штатов идти на уступки приведет к тупику в переговорном процессе.

Ранее президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social посвященное Ирану изображение, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Американский лидер представлен на фоне кораблей с иранскими флагами.

Американский лидер также заявил, что Тегеран и Вашингтон должны заключить сделку, иначе США уничтожат Иран. Позже Трамп выразил уверенность в том, что США удастся добиться поражения Ирана.