Москва6 маяВести.США придется согласиться с условиями Ирана для выхода из конфликта. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, директор ЦПАСИ, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.
По его словам, Тегеран согласится на условия меморандума о взаимопонимании с США, но предложит свою версию.
США загнали себя в тупик, и, по-хорошему, им для выхода из конфликта необходимо соглашаться на некоторые некритические условия Иранасказал эксперт
Ранее сообщалось, что Трамп хотел бы выработать с Ираном меморандум о взаимопонимании, который будет охватывать все ключевые вопросы, требующие урегулирования между сторонами.