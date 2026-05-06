Данилин: США придется согласиться с условиями Ирана для выхода из конфликта

США придется согласиться с условиями Ирана, заявил эксперт Данилин: США придется согласиться с условиями Ирана для выхода из конфликта

Москва6 мая Вести.США придется согласиться с условиями Ирана для выхода из конфликта. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, директор ЦПАСИ, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

По его словам, Тегеран согласится на условия меморандума о взаимопонимании с США, но предложит свою версию.

США загнали себя в тупик, и, по-хорошему, им для выхода из конфликта необходимо соглашаться на некоторые некритические условия Ирана сказал эксперт

Ранее сообщалось, что Трамп хотел бы выработать с Ираном меморандум о взаимопонимании, который будет охватывать все ключевые вопросы, требующие урегулирования между сторонами.