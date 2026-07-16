Политолог Дробницкий: мир США с Ираном возможен только на условиях Тегерана Мир между США и Ираном будет проигрышным для Америки

Москва16 июл Вести.Мир между США и Ираном может быть заключен только на условиях Тегерана. Для Америки это станет поражением, заявил ИС "Вести" политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, возможны два варианта развития событий: либо США сбегут из региона, как из Вьетнама, либо начнут наземную операцию. Однако, по мнению политолога, оба варианта плохие, так как Конгресс не простит президенту США Дональду Трампу полномасштабную войну.

Оба варианта очень плохие. Политически - точно, там уже как бы военные эксперты пусть расскажут, что там у США с матчастью. Все просто в один голос говорят, что не очень дело. Поэтому как-то время от времени всплывает разговор от ястребов о применении ядерного оружия против Ирана. Но ситуация очень простая, как бы либо так, либо сяк. И ни то, ни другое не устраивает эту администрацию, потому что ничто из этого не будет рассмотрено как изящная победа. Поэтому и войну такую полномасштабную, понятное дело, что Конгресс не простит, это ясно уже по тому, как он голосовал по этому поводу…, а сделать так, чтобы вот как бы некий мир заключить с Ираном, надо идти на условия Ирана. Тут ничего не сделаешь, а это будет поражение рассказал Дробницкий

Политолог добавил, что любое нарушение мирного договора будет восприниматься как повод для возобновления военных действий, а не как эксцесс.

Проблема состоит в том, что… если у вас есть хороший договор, условно говоря, устраивающие обе стороны, и стороны двигаются к тому, чтобы разрешить все к взаимному удовлетворению и обе стороны заинтересованы в том, чтобы именно те условия, которые оговорены, они соблюдались и перешли в постоянную перманентную фазу. В этом случае любое нарушение огня будет интерпретироваться… ну это эксцесс. Это эксцесс, забыли – едем дальше. Но в данном случае любую ситуацию, там неважно заявление Ирана, что выходите вдоль нашего берега, заявление США, выходите вдоль того берега…, будут восприниматься как просто повод для того, чтобы возобновить военные действия отметил Дробницкий

Политолог также указал, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи требует компенсации, и единственным вариантом может стать уступка Ормузского пролива, на что США не пойдут. Поэтому американский лидер Дональд Трамп окажется между войной и миром.

Ранее сообщалось, что армия Ирана атаковала базу США в Иордании и пообещала продолжить удары до победы. Атака была произведена с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).