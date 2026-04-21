Москва21 апр Вести.Даже если Иран потерпит поражение в войне с США и Израилем, то он может одержать символическую победу, принеся пользу человечеству, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Дробницкий.

Сопротивление Ирана в условиях неравенства сил ставит под сомнение превосходство военной мощи США, отметил Сидоров.

Сопротивляясь, Иран показывает, что силы не равны, если говорить о военной части того, что делают США. Это самый большой вопрос к этой войне, потому что Иран даже упасть может, в принципе. И даже упав, Иран может победить и оказать огромную услугу всему человечеству. Потому что то, как он сопротивляется и то, что он показывает, что силы-то не равны, [возникает вопрос]: есть ли безоговорочная американская сила? подчеркнул Дробницкий

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка, которую Вашингтон намерен заключить с Тегераном, окажется намного лучше Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поскольку сможет гарантировать безопасность для всех.