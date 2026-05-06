Москва6 мая Вести.Тегеран согласится на условия меморандума о взаимопонимании с США, но предложит свою версию. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, директор ЦПАСИ, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

По его словам, нынешний меморандум о взаимопонимании теоретически может быть принят Тегераном, потому что содержит условия, которые намного лучше для Ирана, чем те, в которых он находился в начале конфликта.

И единственный пункт преткновения, который будет – это вопрос об обогащении урана. Собственное обогащение урана для мирных нужд Иран хочет оставить за собой. Соединенные Штаты не хотят давать ему это право. Здесь возможен некоторый компромисс при участии российской стороны. То есть российская сторона может предоставлять обогащенный уран для атомной электростанции. Но как будет достигнут этот компромисс, пока что не совсем понятно. Я думаю, что скорее Тегеран согласится на условия меморандума, но предложит свою версию, которая, собственно, приведет к тому, что переговоры будут продолжаться еще где-то месяц сказал Данилин

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп хотел бы выработать с Ираном меморандум о взаимопонимании, который будет охватывать все ключевые вопросы, требующие урегулирования между сторонами.