США уверены в компромиссе с Ираном по его ядерной программе Эксперт Биби: Израиль может помешать заключению соглашения США с Ираном

Москва20 июн Вести.США согласились с условиями американо-иранского меморандума, будучи уверенными в компромиссе по ядерной программе Ирана. Такое мнение выразил ИС "Вести" директор по вопросам большой стратегии Института ответственного госуправления им. Куинси (Вашингтон) Джордж Биби.

Он считает, что соглашение будет выгодно как для Америки, так и для Ирана.

США не согласились бы с его положениями, если бы не были в высокой степени уверены, что компромисс по ядерной проблеме вероятен для нас и приемлем. Главным интересом Соединенных Штатов в сфере безопасности является именно иранская ядерная программа. И, скорее всего, мы получим по ней выгодную сделку. Что касается остальных аспектов, то они, на мой взгляд, будут на руку Ирану. Страну ждет частичное ослабление или полная отмена санкций, а также приток инвестиций. Экономическое давление будет ослаблено. Но главным результатом для нас, вероятно, станет качественное изменение американо-иранских отношений. И это хорошо для региона, Америки и всего мира заявил Джордж Биби

Эксперт считает, что Израиль является единственной страной, выразившей недовольство или неудовлетворенность условиями меморандума, заключенного между США и Ираном

Единственная страна, которая не обрадуется - Израиль. И нам предстоит непростая задача - это преодолеть. Полагаю, израильтяне предпримут шаги, которые затруднят заключение окончательного соглашения заявил эксперт

Ранее сообщалось, что США отказались показать Израилю проект соглашения с Ираном. Израильские власти не смогли ознакомиться с текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. По данным израильского телевидения, Тель -Авив обращался к американской стороне с просьбой предоставить документ, однако получил отказ.