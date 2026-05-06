Москва6 маяВести.Тегеран выдвинул Вашингтону свои условия для урегулирования конфликта, которые включают прекращение огня на всех фронтах. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Тегеран подтверждает, что режим тишины должен быть всеобъемлющим и распространяться на все направления. Как подчеркивается в сообщении, теперь "мяч на стороне Вашингтона".
Тегеран выдвинул свои условия и подтверждает, что прекращение огня должно осуществляться на всех фронтахговорится в публикации
По информации канала, пакистанская сторона продолжает посреднические усилия в урегулировании ближневосточного конфликта.
Ранее портал Axios писал, что США и Иран могут в ближайшее время подписать одностраничный документ о завершении конфликта, который стал бы основой для дальнейших переговоров. Вашингтон ожидает от Тегерана ответа по нескольким ключевым вопросам в течение ближайших 48 часов.