Москва6 мая Вести.Тегеран выдвинул Вашингтону свои условия для урегулирования конфликта, которые включают прекращение огня на всех фронтах. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Тегеран подтверждает, что режим тишины должен быть всеобъемлющим и распространяться на все направления. Как подчеркивается в сообщении, теперь "мяч на стороне Вашингтона".

Тегеран выдвинул свои условия и подтверждает, что прекращение огня должно осуществляться на всех фронтах говорится в публикации

По информации канала, пакистанская сторона продолжает посреднические усилия в урегулировании ближневосточного конфликта.

Ранее портал Axios писал, что США и Иран могут в ближайшее время подписать одностраничный документ о завершении конфликта, который стал бы основой для дальнейших переговоров. Вашингтон ожидает от Тегерана ответа по нескольким ключевым вопросам в течение ближайших 48 часов.