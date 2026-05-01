Москва1 мая Вести.Тегеран передал Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Иран сообщил посредникам о готовности сесть за стол переговоров с США в Пакистане уже в начале следующей недели в случае, если Вашингтон будет открыт для нового предложения Тегерана по урегулированию конфликта.

Иран представил Вашингтону новое предложение по прекращению войны сказано в публикации

При этом стороны все еще далеки от решения вопроса работы Ормузского пролива и иранской ядерной программы. Тем не менее Тегеран готов сделать шаг навстречу Вашингтону в обмен на смягчение санкций и прекращение блокады иранских портов со стороны США.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к дипломатическому диалогу, если США изменят свои чрезмерные требования, угрожающую риторику и провокационные действия.

При этом Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает законченной войну с Ираном.