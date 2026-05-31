Иран предложит скорректировать проект мирной сделки с США Tasnim: Иран готовит изменения в проект мирного соглашения с США

Москва31 мая Вести.Тегеран планирует внести дополнительные изменения в проект соглашения с США, процесс согласования продолжается.

Как передает иранское агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник, в Исламской Республике также заявили о готовности к ситуации, при которой взаимопонимание с Вашингтоном не будет достигнуто.

Обмен текстами продолжается, и Иран внесет свои поправки в проект. Работа над ним еще не завершена. Для нас важно, чтобы проект был приемлемым для нас самих. При этом поправки, внесенные президентом США Дональдом Трампом, не означают, что Иран их автоматически примет рассказал собеседник агентства

Он также подчеркнул, что Тегеран готов к развитию событий, при которых соглашение с США может не состояться.

29 мая Трамп провел встречу с представителями разведки, на которой пообещал принять окончательное решение по связанному с Ираном вопросу. Однако, согласно данным американских СМИ, финального соглашения достичь пока не удалось.

Газета The New York Times написала, что американский лидер выдвинул более жесткие условия для возможной сделки с Ираном и передал Тегерану новые предложения.

При этом глава Белого дома в очередной раз призвал Исламскую Республику согласиться никогда не иметь ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив.