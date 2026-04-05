Москва5 апр Вести.Американская военная операция против Ирана вступила в стадию "неприкрытой истерики", перспективы мирного урегулирования в настоящее время не просматриваются. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале 5 апреля 2026 года.

Его заявление стало реакцией на последние высказывания президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", если Тегеран не откроет движение по Ормузскому проливу, пообещав иранцам "жить в аду".

Пушков расценил эти слова как признак крайнего нервного напряжения и отсутствия ясной стратегии у Вашингтона. "Совсем", — добавил сенатор, подчеркивая безнадежность скорейшего завершения конфликта.