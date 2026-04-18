Москва18 апр Вести.Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью ТАСС отметил, что в условиях текущей войны на уничтожение приход к власти в Иране проамериканских сил абсолютно нереален.

Сохранение действующего руководства в Тегеране и его контроля над Ормузским проливом станет для Вашингтона явным политическим фиаско. Парламентарий подчеркнул, что без радикального изменения политического строя ни одна из целей США по отношению к Ирану останется недостигнутой.

В условиях такой войны — войны на уничтожение — невозможно себе представить, чтобы в Иране к власти пришли проамериканские силы. Это просто невозможно себе представить. Это все равно, как если бы [Адольф] Гитлер надеялся на смену режима в Советском Союзе, когда он подойдет к Москве заявил Пушков

Сенатор обратил внимание на исторический параллелизм с Великой Отечественной войной, когда несмотря на тяжелую ситуацию, отступления и наступление немецких войск на протяжении двух с половиной лет до Сталинграда, смена власти в СССР даже не обсуждалась. Если конфликт завершится без радикальных перемен в Иране, это подтвердит неудачу американской стратегии, заключил Пушков.