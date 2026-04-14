Пушков рассказал, почему морская блокада со стороны США вряд ли будет тотальной Пушков: США не заинтересованы в резком росте цен на нефть

Москва14 апр Вести.Член Конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что блокада Ормузского пролива американской стороной вряд ли будет тотальной, а Соединенные Штаты не заинтересованы в резком росте цен на нефть. Соответствующий пост он разместил в Telegram-канале.

Пушков предположил, что американская сторона после введения морской блокады все равно будет пропускать часть танкеров и судов, " руководствуясь своими отношениями с тем или иным государством".

И даже в условиях блокады администрация [президента США] Трампа не заинтересована в резком росте цен на нефть - это означало бы идти к 150-200 долл. за баррель в точности по иранскому сценарию, чего Вашингтон не захочет допустить сказано в посте

Пушков в другом посте выразил мнение, что цели войны США против Ирана не достигнуты. Причем, как он считает, для Америки ситуация стала еще хуже. По словам Пушкова, Иран, контролирующий с севера Ормузский пролив, превращается в державу, от которой зависят свыше 20% мировых поставок нефти.

Таким образом, по мнению сенатора, Иран "не просто выстоял, а нарастил свой глобальный вес".

13 апреля США ввели морскую блокаду Ирана.