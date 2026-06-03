Эксперт объяснил, почему США не хотят заканчивать войну с Ираном Эксперт Светов назвал причины продолжения войны США и Ирана

Москва3 июн Вести.США зарабатывают огромные деньги на продажах нефти, которые увеличились после закрытия Ормузского пролива, поэтому им невыгодно окончание конфликта с Исламской Республикой. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Юрий Светов.

Он добавил, что сейчас американцы экспортируют нефть даже в те страны, которые ранее не закупали у них топливо.

Статистику привели Соединенные Штаты Америки за последний месяц. Так прибавили на продажах нефти. Зачем же им надо, чтобы кто-то покупал нашу [российскую] нефть? Они сами на этом конфликте имеют приличную выгоду от продажи нефти в самые разные страны, которые раньше у них не покупали рассказал Светов

Ранее портал Iran War Cost Tracker сообщал, что на войну с Ираном США уже потратили более $100 млрд. Начиная с 10 марта американцы расходовали по $1 млрд в день.