Москва13 июл Вести.В настоящее время США невыгодна ситуация с перекрытым Ормузским проливом, так как повышение цен на нефть повлияет на предстоящие выборы. Об этом ИС "Вести" заявил сопредседатель Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания РФ с Собранием Исламского Совета Исламской Республики Иран Дмитрий Василенко.

По его словам, США стали чувствовать себя более уверенно, после того, как был ликвидирован дефицит из-за перекрытого Ормузского пролива.

Сейчас то, что происходит, я думаю, что это больше похоже на провокацию, которая все-таки сработала. Соединенным Штатам очень невыгодно сейчас, чтобы Ормузский пролив был закрыт. За последние 24 часа уже от 5% до 7% на биржах повышается нефть. Соответственно, это все скажется на заправках в Соединенных Штатах. Избиратели, которые пойдут голосовать в ноябре месяце, напомню, что там будут промежуточные выборы в Конгресс. Соответственно, будут решать, нужно ли им голосовать за республиканцев или нет. Если в Конгресс выборы будут проиграны, то, соответственно, и хозяин Белого дома Дональд Трамп будет хромать уже не на одну, как говорят, там хромая утка, то уже на две лапы будет хромать сказал он

Ранее Дмитрий Василенко заявил, что Иран бьет по государствам, предоставившим территорию под базы США.