Москва13 июл Вести.США нужно провести наземную операцию, чтобы взять под контроль Ормузский пролив. Об этом ИС "Вести" заявил сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием Исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко.

Он добавил, что контроль пролива невозможен без смены политической системы в Иране и свержения действующего правительства.

Но для этого нужно проводить наземную операцию. Для того, чтобы проводить наземную операцию … аналитики говорят … о том, что нужна группировка не менее 500 тысяч солдат … Если 500 тысяч человек высадятся в Иране, я вам сразу скажу, как специалист, о том, что они 100 тысяч потеряют в ближайшие две недели … соприкосновения группировок, война уже уйдет на материк … Такие потери в США никто не простит. Вы же видите, что там 10, 15, 20 человек погибает, там сразу же начинается определенная буза … Поэтому наземной операции не будет, смены политического строя в Иране не будет. А если не будет смены политического строя, то каким образом Трамп может взять под контроль Ормузский пролив? Я думаю, что он хочет в очередной раз вот эти политические эскапады, которые идут в адрес Ирана. Он хотел бы договориться, но у него никак не получается сказал Василенко

Ранее он заявил, что Соединенным Штатам невыгодно перекрытие Ормузского пролива. Так как это приводит к повышению цен на нефть, что, в свою очередь, повлияет на предстоящие выборы.