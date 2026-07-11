Москва11 июл Вести.Американские власти потребовали от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по торговым судам, проходящим по водному маршруту.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на чиновников из США.

Администрация [президента США Дональда] Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов говорится в сообщении

Аналогичную информацию передает агентство Reuters, которое тоже ссылается на американского чиновника.

Мы требуем, чтобы иранская сторона публично выступила с заявлением, в котором признала бы, что все пути в Ормузском проливе открыты и что они больше не обстреливают суда. Либо они выступят с таким заявлением, либо для них все это закончится неблагоприятно приводит агентство слова собеседника

Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Исламской Республике. По иранским данным, жертвами обстрелов стали по меньшей мере 14 человек, еще 78 получили ранения.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) назвало атаку ответом на удары Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе, о которых, в частности, информировали ведомства Саудовской Аравии и Катара.

В качестве ответа на американские обстрелы военные Ирана нанесли удары по базам Соединенных Штатов в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

В МИД Ирана обвинили США в нарушении условий подписанного меморандума о взаимопонимании, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал расширить удары по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон снова проявит агрессию.

Как заявлял президент США Дональд Трамп, соглашение о прекращении огня с Тегераном больше не действует. При этом американский лидер сообщал, что Иран попросил продолжить переговоры. По словам главы Белого дома, он согласился на это, однако намекнул иранской стороне, что перемирия не будет.

Согласно данным телеканала Al Hadath, встреча представителей США и Ирана, вероятно, состоится 12 июля.