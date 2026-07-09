Минздрав Ирана: 14 человек погибли, 78 пострадали при атаках США по югу страны

Минздрав Ирана сообщил о 14 погибших и десятках раненых из-за атак США Минздрав Ирана: 14 человек погибли, 78 пострадали при атаках США по югу страны

Москва9 июл Вести.По меньшей мере 14 человек погибли, 78 ранены в результате ударов США по территории Ирана, сообщил глава пресс-службы иранского Минздрава Хосейн Керманпур в соцсети X.

Во время действия режима прекращения огня США 8 и 9 июля 2026 года подвергли атакам пять провинций Ирана, в результате которых 14 человек погибли и 78 ранены сказано в сообщении

Ранее СМИ сообщали о пострадавших на юге Ирана при авиаударах США.

Минувшей ночью американская армия нанесла удары примерно по 90 иранским военным целям.