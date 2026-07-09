Москва9 июл Вести.Соединенные Штаты нанесли удары примерно по 90 военным объектам в Иране, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Целями ударов, как отмечается, стали иранские системы ПВО, военно-морские объекты, ракетные склады и инфраструктура.

Силы CENTOM завершили дополнительный раунд ударов по Ирану … Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям говорится в публикации командования в соцсети X

В ночь на 9 июля в CENTCOM заявили, что США наносят удары по Исламской Республике. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в свою очередь, сообщили, что в ответ на атаку США нанесли удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне.