Москва9 июлВести.Соединенные Штаты нанесли удары примерно по 90 военным объектам в Иране, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Целями ударов, как отмечается, стали иранские системы ПВО, военно-морские объекты, ракетные склады и инфраструктура.
Силы CENTOM завершили дополнительный раунд ударов по Ирану … Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целямговорится в публикации командования в соцсети X
В ночь на 9 июля в CENTCOM заявили, что США наносят удары по Исламской Республике. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в свою очередь, сообщили, что в ответ на атаку США нанесли удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне.