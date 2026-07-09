Армия США завершила новую серию ударов по военным целям в Иране

США завершили серию ударов по системам ПВО и ракетным складам Ирана Армия США завершила новую серию ударов по военным целям в Иране

Москва9 июл Вести.Соединенные Штаты Америки завершили очередную серию ударов по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), средствам наблюдения и ракетным складам, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Силы CENTCOM завершили дополнительный раунд ударов по Ирану, нацеленных на дальнейшее ослабление способности Ирана атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе говорится в сообщении

Как указывает CENTCOM, армия США нанесла удары примерно по 90 иранским военным целям.

Американские силы атаковали … системы противовоздушной обороны, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья сказано в сообщении

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Соединенные Штаты в ходе новой волны ударов по Ирану атаковали системы противовоздушной обороны, позиции противокорабельных ракет и прибрежные радары.

Иран в ответ на атаку США нанес удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне, Корпус стражей исламской революции предупредил, что расширит удары по базам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон снова проявит агрессию.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ответ на каждую атаку со стороны Ирана США готовы нанести по нему по двадцать ударов.