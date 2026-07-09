Трамп: на один удар Ирана последует двадцать ударов со стороны США

Трамп: на каждый удар Тегерана Вашингтон нанесет двадцать ответных ударов Трамп: на один удар Ирана последует двадцать ударов со стороны США

Москва9 июл Вести.В ответ на каждую атаку со стороны Ирана Соединенные Штаты готовы наносить по нему по 20 ударов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета после саммита НАТО в Турции.

Мы просто нанесли им (Ирану – прим. ред.) очень сильный удар. Мы нанесли им 20 ударов к одному. Каждый раз, когда они будут наносить нам удары, мы будем наносить им 20 ударов сказал глава Белого дома

В ночь на 9 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные возобновили удары по Ирану с целью ослабить возможности исламской республики по контролю над Ормузским проливом.

Трамп 8 июля заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы. По словам американского лидера, "в переговорах с Тегераном больше нет смысла".