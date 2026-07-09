Москва9 июлВести.В ответ на каждую атаку со стороны Ирана Соединенные Штаты готовы наносить по нему по 20 ударов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета после саммита НАТО в Турции.
Мы просто нанесли им (Ирану – прим. ред.) очень сильный удар. Мы нанесли им 20 ударов к одному. Каждый раз, когда они будут наносить нам удары, мы будем наносить им 20 ударовсказал глава Белого дома
В ночь на 9 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные возобновили удары по Ирану с целью ослабить возможности исламской республики по контролю над Ормузским проливом.
Трамп 8 июля заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы. По словам американского лидера, "в переговорах с Тегераном больше нет смысла".