Kan: США сообщили Израилю, что снова атакуют Иран

США предупредили Израиль, что снова нанесут удары по Ирану Kan: США сообщили Израилю, что снова атакуют Иран

Москва9 июл Вести.Соединенные Штаты уведомили Израиль о том, что собираются нанести новые удары по Ирану, которые начались в ночь на 9 июля.

Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) накануне подтвердило, что США наносят удары по Исламской Республике.

США уведомили, что намерены атаковать Иран сегодня вечером передает агентство

Журналист портала Axios Барак Равид ранее отметил, что США в ходе новой волны ударов по Исламской Республике атаковали системы противовоздушной обороны (ПВО), позиции противокорабельных ракет и прибрежные радары.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.