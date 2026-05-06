Израиль пригрозил новыми ударами по территории Ирана Генштаб: Израиль готов возобновить операцию против Ирана, цели определены

Москва6 мая Вести.Израиль готов возобновить широкомасштабную операцию против Ирана. Об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

По словам военного, на иранской территории находится ряд целей, по которым израильская армия готова нанести удары.

Мы находимся в состоянии повышенной готовности, чтобы вернуться к мощной и широкомасштабной операции [против Ирана] сказал Замир, чьи слова приводятся в Telegram-канале ЦАХАЛ

Он добавил, что сотрудничество и координация Израиля с вооруженными силами Соединенных Штатов продолжаются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Тегерана от заключения сделки с Вашингтоном приведет к возобновлению бомбардировок Ирана.