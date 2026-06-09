В ЦАХАЛ заявили о готовности к немедленному возобновлению операций против Ирана

В Израиле заявили о готовности к немедленному возобновлению операций против ИРИ В ЦАХАЛ заявили о готовности к немедленному возобновлению операций против Ирана

Москва9 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поддерживает готовность к возобновлению боевых действий против Ирана. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир. Его слова передает армейская пресс-служба.

ЦАХАЛ продолжает поддерживать готовность к немедленному возобновлению операций в Иране сказал Замир

Он также подчеркнул, что ЦАХАЛ готова вернуться и нанести "еще один серьезный и глубокий удар по Ирану".

В понедельник, 8 июня, Израиль и Иран обменялись ударами, после чего Тегеран объявил о прекращении военной операции, одновременно с этим пригрозив более жесткими действиями в случае израильской агрессии на юге Ливана.