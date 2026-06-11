В ВС США подтвердили нанесение дополнительных ударов по Ирану CENTCOM: ВС США начали наносить дополнительные удары по Ирану

Москва11 июн Вести.Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении дополнительных ударов по Ирану.

На странице CENTCOM в соцсети Х отмечается, что атака на Исламскую Республику производится в целях самообороны.

Силы Центрального командования начали в 17:15 по времени Восточного побережья (00:15 11 июня мск - прим. ред.) по приказу верховного главнокомандующего наносить дополнительные удары в целях самообороны по ряду целей в Иране говорится в сообщении на странице CENTCOM в социальной сети X

Иранское агентство Mehr, в свою очередь, сообщило, что системы противовоздушной обороны работают на западе иранской столицы Тегерана.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Тегеран виновным в затягивании переговоров и добавил, что Соединенные Штаты намерены масштабно атаковать Иран.

В свою очередь вооруженные силы Ирана пообещали нанести удары по объектам США на Ближнем Востоке, если Тегеран столкнется с агрессией со стороны Вашингтона, сообщило иранское агентство Tasnim.