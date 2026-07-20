CENTCOM: армия США десятую ночь подряд наносит удары по Ирану CENTCOM: США снова наносят удары по территории Ирана

Москва20 июл Вести.Военные Соединенных Штатов приступили к очередной волне ударов по территории Исламской Республики Иран. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х.

Сегодня в 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск) ВС США начали новый раунд ударов по Ирану по приказу верховного главнокомандующего говорится в публикации CENTCOM

Вашингтон продолжает военную операцию против Исламской Республики десятую ночь подряд.

В ночь на 20 июля американские военные также нанесли мощный удар по Ирану. По данным Центрального командования ВС США, были атакованы места хранения иранских ракет и беспилотников, средства ВМС, а также склады боеприпасов, коммуникационные сети и береговые пункты наблюдения.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что США допускают возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном после сообщения о гибели американского солдата в Ираке. В статье подчеркивается, что Вашингтон активно наращивает число военных самолетов в регионе.