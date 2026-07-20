США запланировали развязать полномасштабную войну против Ирана WP: США планируют развязать масштабную войну с Ираном после гибели военных

Москва20 июл Вести.США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном после сообщения о гибели американского солдата в Ираке. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

В статье подчеркивается, что США активно наращивают количество военных самолетов в регионе.

При этом, как отметили источники, запасы средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных боеприпасов у американской армии сокращаются, что может осложнить возможности для расширения военных операций. Кроме того, накладываются ограничения на возможность передислокации дополнительных войск и самолетов в ближневосточный региона из-за боевых повреждений.

У нас недостаточно ресурсов, ... и я не думаю, что Белый дом отдает себе в этом отчет заключается в материале

Ранее Ранее Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) подтвердило гибель двух военнослужащих в Иордании в результате удара военных Ирана баллистическими ракетами и беспилотниками.