В результате ударов Ирана по базе в Иордании погибли двое военнослужащих США

Пентагон подтвердил смерть двух солдат США в Иордании в результате ударов Ирана В результате ударов Ирана по базе в Иордании погибли двое военнослужащих США

Москва18 июл Вести.Двое американских военнослужащих погибли и один числится пропавшим без вести при ударе Ирана по территории Иордании баллистическими ракетами и беспилотниками. Об этом сообщило Центральное командование ВС США – CENTCOM. Кроме того, несколько солдат получили ранения.

Уточняется, что инцидент произошел 17 июля. Как сообщили иранские военные, им удалось уничтожить несколько американских истребителей и самолетов-заправщиков, базирующихся в Иордании.

Четверо американских военнослужащих были эвакуированы в иорданские госпитали для медицинской помощи. Они уже выписаны. Другой персонал, у которого были диагностированы незначительные травмы, вернулся к исполнению обязанностей пишет CENTCOM в соцсети X

Американское командование подчеркнуло, что пока не может раскрыть всех подробностей случившегося из уважения к семьям погибших. Информация будет дополнена через 24 часа после уведомления ближайших родственников военнослужащих.

Ранее телеканал CBS News сообщал о раненых после ударов Ирана по базам США в Иордании. Уточнялось, что за последнее время атакам подвергались два места дислокации американских военных.