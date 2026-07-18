Москва18 июлВести.Двое американских военнослужащих погибли и один числится пропавшим без вести при ударе Ирана по территории Иордании баллистическими ракетами и беспилотниками. Об этом сообщило Центральное командование ВС США – CENTCOM. Кроме того, несколько солдат получили ранения.
Уточняется, что инцидент произошел 17 июля. Как сообщили иранские военные, им удалось уничтожить несколько американских истребителей и самолетов-заправщиков, базирующихся в Иордании.
Четверо американских военнослужащих были эвакуированы в иорданские госпитали для медицинской помощи. Они уже выписаны. Другой персонал, у которого были диагностированы незначительные травмы, вернулся к исполнению обязанностейпишет CENTCOM в соцсети X
Американское командование подчеркнуло, что пока не может раскрыть всех подробностей случившегося из уважения к семьям погибших. Информация будет дополнена через 24 часа после уведомления ближайших родственников военнослужащих.
Ранее телеканал CBS News сообщал о раненых после ударов Ирана по базам США в Иордании. Уточнялось, что за последнее время атакам подвергались два места дислокации американских военных.