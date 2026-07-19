Трамп в ответ на критику сравнил потери конфликта с Ираном с Вьетнамом

Трамп сравнил потери в конфликте с Ираном с войной во Вьетнаме Трамп в ответ на критику сравнил потери конфликта с Ираном с Вьетнамом

Москва19 июл Вести.После гибели от иранского удара по американской военной базе в Иордании двух военнослужащих США президент Дональд Трамп заявил, что они отдали жизнь во благо своей страны, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.

Они, продолжил американский президент, не хотели, чтобы Ближний Восток был разрушен. В интервью газете New York Post Трамп предложил сравнить потери Пентагона с вооруженными конфликтами во Вьетнаме и Афганистане.

Вы когда-нибудь спрашивали, сколько людей погибло во Вьетнаме? Вы когда-нибудь спрашивали, сколько людей гибло в Афганистане за один день? За один день при сонном Джо Байдене? задал Трамп вопросы в интервью изданию

По данным Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в ходе отражения иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании погибли двое американцев, один военнослужащий пропал без вести, четверо госпитализированы и несколько военнослужащих получили незначительные ранения.

NYT также отметила, что Иран повредил более 20 американских вертолетов Black Hawk на авиабазе в Иордании.

В Associated Press подсчитали, что с начала американо-иранского конфликта в феврале этого года погибли 16 американских военнослужащих, ранения получили свыше 450 человек. Лишь безвозвратные потери армии США во Вьетнаме превысили 58 тысяч, а в Афганистане – 2,4 тысячи, более 20 тысяч получили ранения.