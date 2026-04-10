Москва10 апрВести.Соединенные Штаты оставили в живых иранцев исключительно для того, чтобы Тегеран вел мирные переговоры с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
По мнению главы Белого дома, Иран не обладает "козырями" в переговорах, кроме контроля над Ормузским проливом.
Единственная причина, по которой они остаются в живых на сегодняшний день, заключается в том, что им надо вести переговорынаписал Трамп
Ранее американский президент заявил, что США вновь начнут наносить удары по территории Ирана, если мирные переговоры не приведут к результатам. По словам Трампа, Соединенные Штаты уже снаряжают свои корабли оружием на случай провала переговоров.
Война на Ближнем Востоке вспыхнула 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран.