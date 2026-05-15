Москва15 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемым последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, ключевым вопросом для американской стороны остается ядерная программа Ирана.

Я смотрю на него (предложение - прим. ред.) и, если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю его... Если у них (иранских властей. - прим. ред.) есть что-либо ядерное в любой форме, я не читаю остальные 40 страниц сказал Трамп журналистам

Американский лидер подчеркнул, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия.

После начала войны с США и Израилем в феврале Иран держит под контролем пролив, через который ранее проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор. Переговоры, проводимые при посредничестве Пакистана, были приостановлены после того, как Иран и США на прошлой неделе отклонили последние предложения друг друга.

К числу проблем, препятствующих переговорам между двумя сторонами, относятся ядерные амбиции Ирана, хотя он не раз заявлял, что их у него нет, и контроль над Ормузским проливом.