Трампу не понравились условия возможной сделки с Ираном Трамп заявил, что не удовлетворен условиями сделки, предложенной Ираном

Москва1 мая Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что не может дать согласие на выдвигаемые Ираном условия возможной договоренности с Соединенными Штатами.

Пакистану, выступающему посредником на переговорах Тегерана и Вашингтона, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

Мы только что провели разговор с Ираном. Посмотрим, что будет дальше. Но я недоволен заявил глава администрации США журналистам в Белом доме

К пятнице у Трампа наступает официальный срок, чтобы либо завершить войну, либо убедить Конгресс в необходимости ее продления в соответствии с резолюцией о военных полномочиях от 1973 года. Судя по всему, пишет агентство Reuters, этот срок пройдет без изменения хода конфликта.

Финансовые и энергетические рынки остаются в напряжении из-за опасений по поводу тупиковой ситуации на переговорах и страхов о длительном закрытии Ормузского пролива, отмечает агентство.