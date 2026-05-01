Москва1 маяВести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что не может дать согласие на выдвигаемые Ираном условия возможной договоренности с Соединенными Штатами.
Пакистану, выступающему посредником на переговорах Тегерана и Вашингтона, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.
Мы только что провели разговор с Ираном. Посмотрим, что будет дальше. Но я недоволензаявил глава администрации США журналистам в Белом доме
К пятнице у Трампа наступает официальный срок, чтобы либо завершить войну, либо убедить Конгресс в необходимости ее продления в соответствии с резолюцией о военных полномочиях от 1973 года. Судя по всему, пишет агентство Reuters, этот срок пройдет без изменения хода конфликта.
Финансовые и энергетические рынки остаются в напряжении из-за опасений по поводу тупиковой ситуации на переговорах и страхов о длительном закрытии Ормузского пролива, отмечает агентство.