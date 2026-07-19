Москва19 июлВести.Гибель двух солдат американских Вооруженных сил в результате ударе Ирана по Иордании повышает решимость США касательно ведения боевых действий против Ирана.
Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X.
Их жертва только укрепляет нашу решимостьговорится в публикации
Ранее Центральное командование ВС США подтвердило, что двое американских военнослужащих погибли и один числится пропавшим без вести при ударе Ирана по территории Иордании баллистическими ракетами и беспилотниками. Кроме того, несколько солдат получили ранения.