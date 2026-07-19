Хегсет высказался о погибших при ударе Ирана американцах Хегсет: гибель американских военных при ударе Ирана укрепит решимость США

Москва19 июл Вести.Гибель двух солдат американских Вооруженных сил в результате ударе Ирана по Иордании повышает решимость США касательно ведения боевых действий против Ирана.

Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X.

Их жертва только укрепляет нашу решимость говорится в публикации

Ранее Центральное командование ВС США подтвердило, что двое американских военнослужащих погибли и один числится пропавшим без вести при ударе Ирана по территории Иордании баллистическими ракетами и беспилотниками. Кроме того, несколько солдат получили ранения.