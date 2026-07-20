CENTCOM сообщил об обнаружении останков тел на месте недавней атаки в Иордании

CENTCOM: обнаружены тела погибших в Иордании американских военнослужащих CENTCOM сообщил об обнаружении останков тел на месте недавней атаки в Иордании

Москва20 июл Вести.Американские военные нашли останки на месте недавней ракетной атаки в Иордании, после которой без вести пропал военнослужащий армии США.

Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил страны (CENTCOM).

После тщательных поисков на месте происшествия были обнаружены неопознанные останки. В настоящее время проводится экспертиза для их идентификации сказано в опубликованном в соцсети X заявлении

Ранее CENTCOM проинформировал о гибели еще одного военнослужащего в северном Ираке.

По информации командования, он погиб 18 июля во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося от сбитого иранского дрона-камикадзе. В результате еще один американский солдат получил легкое ранение и находится на лечении.

В CENTCOM добавили, что в знак уважения к семьям погибших и пропавших без вести не будут раскрывать дополнительные детали о таких происшествиях.

Ранее сообщалось, что ракетный удар Ирана по американской базе в Иордании привел к гибели двух военнослужащих США. Президент США заявил о намерении нанести ответный удар по иранской инфраструктуре, включая электростанции и мосты.

17 июля в CENTCOM подтвердили гибель двоих военных в Иордании в результате удара Ирана с использованием баллистических ракет и беспилотников. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал случившееся "очень печальным", добавив, что они погибли "во благо страны". Глава Белого дома пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке переброской истребителей пятого поколения F-35.