США спешно перебрасывают на Ближний Восток "малозаметные" истребители WSJ: США из-за Ирана усиливают войска на Ближнем Востоке истребителями F-35

Москва19 июл Вести.Соединенные Штаты Америки в связи с продолжающейся эскалацией напряженности с Ираном активно передислоцируют на Ближний Восток истребители пятого поколения F-35, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Помимо "малозаметных" F-35, американские военные перебрасывают в регион самолеты F-16, ранее базировавшиеся в Европе, говорится в материале.

По информации издания, летчики F-16 вылетают с авиабазы Шпангдалем в Германии, а пилоты F-35 — с британской базы Лейкенхит.

Кроме того, в рамках проводимой операции США также направляют на Ближний Восток самолеты-заправщики.

Ситуация вблизи Ормузского пролива обострилась после того, как в ночь на 9 июля США начали очередную серию атак на Иран.

Американские военные заявили, что эти действия были ответом на инциденты с коммерческими судами в названном проливе. Иран, в свою очередь, нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке.

12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регион. В ответ президент США Дональд Трамп распорядился возобновить морскую блокаду Исламской Республики.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о выполнении этого приказа главы Белого дома.

В ночь на 19 июля американские военные осуществили новые авиаудары по иранской территории.