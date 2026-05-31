Москва31 мая Вести.Провал американской программы по производству истребителей пятого поколения F-35 вынудил США инвестировать в самолеты предыдущего поколения. Об этом сообщило военное издание Military Watch Magazine (MWM).

Военно-воздушные силы (ВВС) США, как отмечается, начали искать новый бортовой компьютер для истребителей четвертого поколения F-16, поскольку существующая авионика ограничивает возможности модернизации самолета.

Серьезные недостатки программы истребителей пятого поколения F-35 вынудили ведомство держать на вооружении более старые самолеты четвертого поколения в гораздо большем количестве и на десятилетия дольше, чем ожидалось говорится в материале

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в апреле заявил, что истребитель F-35 ВВС США сбит в небе над центральными районами страны. Атака, как подчеркивалось, была совершена при помощи передовой системы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).