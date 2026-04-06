Москва6 апр Вести.Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия, сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел во время полета в районе южной части Ирака.

Другие подробности случившегося не приводятся. Истребитель летит с выключенным транспондером и его невозможно отследить через сервисы наблюдения за воздушным движением.