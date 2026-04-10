Москва10 апр Вести.Самолет-заправщик ВВС США KC-135R подал сигнал бедствия. Это следует из данных авиационных мониторинговых ресурсов.

Воздушный танкер запросил помощи, когда находился недалеко от острова Крит. Уточняется, что экипаж подал сигнал 7700, который может свидетельствовать о выходе из строя двигателя, разгерметизации кабины или проблемах со здоровьем у членов экипажа.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что в конфликте с Ираном США потеряли 10 самолетов. В частности, повреждения получили сразу 7 заправщиков KC-135. Из них два столкнулись друг с другом, остальные пять – попали под ракетный удар иранский войск.