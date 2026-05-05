Американский самолет подал сигнал тревоги над Персидским заливом Самолет-заправщик КС-135R ВВС США подал сигнал бедствия над Персидским заливом

Москва5 мая Вести.Американский самолет-заправщик KC-135R Военно-воздушных сил США, вылетевший с авиабазы в ОАЭ, подал сигнал тревоги над Персидским заливом неподалеку от Катара. Об этом сообщает Fars со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24.

Уточняется, что самолет подал сигнал "7700", который является универсальным кодом, указывающим на чрезвычайную ситуацию. Перед началом снижения судно выполнило круговой маневр, что также свидетельствует о попытке стабилизировать ситуацию перед посадкой.

Точная причина инцидента не указывается. Информация от американской стороны о статусе лайнера не поступала.

Ранее другой воздушный танкер подал сигнал бедствия. Самолет запросил помощи недалеко от острова Крит.