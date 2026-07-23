Самолет ДРЛО США во время полета над Саудовской Аравией подал аварийный сигнал

Пролетавший над Саудовской Аравией американский Boeing подал аварийный сигнал Самолет ДРЛО США во время полета над Саудовской Аравией подал аварийный сигнал

Москва23 июл Вести.Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3B Sentry, находясь в воздушном пространстве Саудовской Аравии, передал аварийный сигнал, сообщило РИА Новости, изучив данные о полете.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся эскалации между США и Ираном, отмечается в статье.

Самолет передал код 7700, который указывает на возникновение аварийной ситуации: технического сбоя, пожара на борту, нехватки топлива или других экстренных обстоятельств. Подробности происшествия уточняются.

В ночь на 23 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение новых ударов по территории Ирана.

Тогда же телеканал Press TV, ссылаясь на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщил о попытке трех нефтяных танкеров пересечь заминированный участок на юге Ормузского пролива. Один из них подорвался и загорелся, после чего два других судна развернулись и покинули небезопасную зону.