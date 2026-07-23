КСИР сообщил о взрыве на пытавшемся пройти через Ормузский пролив танкере

На одном из 3 пытавшихся пройти через Ормузский пролив танкере произошел взрыв КСИР сообщил о взрыве на пытавшемся пройти через Ормузский пролив танкере

Москва23 июл Вести.Три нефтетанкера попытались пройти через Ормузский пролив без согласования с Ираном, один из них подорвался, что привело к пожару на его борту.

Об этом заявил Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана).

Три нефтяных танкера пытались пройти по заминированному маршруту через Ормузский пролив. После взрыва и сильного пожара на одном из них два других судна развернулись и отступили на полном ходу говорится в сообщении КСИР

Иранские военные подчеркнули, что пока Ормузский пролив находится под их контролем, ни одно судно не сможет войти или выйти через пролив без согласования с Исламской республикой.

22 июля КСИР предупредил судоходные компании о том, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован и его использование небезопасно.