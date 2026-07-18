Москва18 июлВести.Два танкера с нефтью подорвались и загорелись во время прохода через Ормузский пролив по заминированному маршруту. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
В КСИР отметили, что пролив остается закрытым из-за действий ВС США.
Два нефтяных танкера, которые американцы обманом заставили пройти по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, подорвались и загорелисьговорится в заявлении, которое цитирует агентство Tasnim
Ранее в КСИР сообщили, что Ормузский пролив будет закрыт вплоть до окончания вмешательства Вашингтона в происходящее на Ближнем Востоке.
Между тем в CENTCOM заявили, что американские вооруженные силы находятся в регионе и готовы обеспечивать свободное судоходство в проливе.