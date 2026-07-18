В CENTCOM опровергли заявление КСИР о подрыве танкеров в Ормузском проливе

CENTCOM назвал ложью заявление Ирана о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе В CENTCOM опровергли заявление КСИР о подрыве танкеров в Ормузском проливе

Москва18 июл Вести.Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло утверждение Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) о том, что два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе.

Как и большинство заявлений КСИР, это ложь говорится в заявлении CENTCOM

Ранее КСИР сообщил, что два танкера с нефтью подорвались и загорелись во время своей попытки пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, где могут находиться мины. Иранские военные назвали водный путь "крайне опасным и полностью закрытым в настоящее время".

12 июля Тегеран заявил, что Ормузский пролив будет закрыт "до дальнейшего уведомления" и останется таким, пока Вашингтон не прекратит "вмешательство в регионе".