ВС США не подтвердили, что Иран установил мины в Ормузском проливе

США не нашли доказательств того, что Иран заминировал Ормузский пролив

Москва30 мая Вести.Военные США не смогли найти подтверждения сведениям разведки и заявлениям Вашингтона о том, что Иран установил мины в Ормузском проливе, сообщает телеканал NBC News.

По мнению американской разведки, Иран разместил мины в проливе либо до начала военного конфликта в конце февраля, либо в первые дни конфликта. Подобного рода заявления делал президент США Дональд Трамп и американские чиновники.

По сведениям телеканала NBC News, военные США неоднократно задействовали беспилотные подводные аппараты и авиацию для поиска мин, но смогли найти только несколько объектов, похожих на мины, но не подтвердили, что это мины.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани опроверг обвинения в адрес Тегерана в минировании Ормузского пролива. Иравани подчеркнул, что Тегеран готов дать гарантии свободы судоходства в Ормузском проливе, но при условии снятия морской блокады со стороны США и полного завершения конфликта.