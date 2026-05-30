Москва30 маяВести.Военные США не смогли найти подтверждения сведениям разведки и заявлениям Вашингтона о том, что Иран установил мины в Ормузском проливе, сообщает телеканал NBC News.
По мнению американской разведки, Иран разместил мины в проливе либо до начала военного конфликта в конце февраля, либо в первые дни конфликта. Подобного рода заявления делал президент США Дональд Трамп и американские чиновники.
По сведениям телеканала NBC News, военные США неоднократно задействовали беспилотные подводные аппараты и авиацию для поиска мин, но смогли найти только несколько объектов, похожих на мины, но не подтвердили, что это мины.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани опроверг обвинения в адрес Тегерана в минировании Ормузского пролива. Иравани подчеркнул, что Тегеран готов дать гарантии свободы судоходства в Ормузском проливе, но при условии снятия морской блокады со стороны США и полного завершения конфликта.