Постпред Ирана при ООН: обвинения военных в минировании Ормузского пролива ложны

Постпред Ирана опроверг установку военными мин в Ормузском проливе Постпред Ирана при ООН: обвинения военных в минировании Ормузского пролива ложны

Москва8 мая Вести.Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани опроверг обвинения в адрес его страны в минировании Ормузского пролива.

На пресс-брифинге в штаб-квартире всемирной организации дипломат заявил, что подобные обвинения выдвигают государства, поддерживающие в Совете Безопасности ООН проект американской резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

Иравани отметил, что Тегеран готов гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе, но лишь при условии снятия морской блокады со стороны США и полного завершения конфликта.

Утверждения об установке мин в проливе, приписываемой Ирану авторами проекта резолюции, полностью вводят в заблуждение и служат политическим целям цитирует дипломата ТАСС

Между тем, вечером 7 мая агентство Fars заявило, что на юге Исламской Республики произошла перестрелка между подразделениями иранской армии и силами неназванного "противника".

Позднее гостелерадиокомпания Ирана распространила информацию, что в ответ на эту предпринятую американскими военными атаку Вооруженные силы Исламской Республики обстреляли ракетами подразделения ВМС США вблизи Ормузского пролива.

В свою очередь, до этого агентство Reuters сообщало, что Вашингтон и Тегеран приближаются к заключению временного соглашения о прекращении конфликта.