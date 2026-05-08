Москва8 маяВести.Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани опроверг обвинения в адрес его страны в минировании Ормузского пролива.
На пресс-брифинге в штаб-квартире всемирной организации дипломат заявил, что подобные обвинения выдвигают государства, поддерживающие в Совете Безопасности ООН проект американской резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.
Иравани отметил, что Тегеран готов гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе, но лишь при условии снятия морской блокады со стороны США и полного завершения конфликта.
Утверждения об установке мин в проливе, приписываемой Ирану авторами проекта резолюции, полностью вводят в заблуждение и служат политическим целямцитирует дипломата ТАСС
Между тем, вечером 7 мая агентство Fars заявило, что на юге Исламской Республики произошла перестрелка между подразделениями иранской армии и силами неназванного "противника".
Позднее гостелерадиокомпания Ирана распространила информацию, что в ответ на эту предпринятую американскими военными атаку Вооруженные силы Исламской Республики обстреляли ракетами подразделения ВМС США вблизи Ормузского пролива.
В свою очередь, до этого агентство Reuters сообщало, что Вашингтон и Тегеран приближаются к заключению временного соглашения о прекращении конфликта.