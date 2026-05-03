Иран не обсуждал разминирование Ормузского пролива совместно с США

Иран опроверг сообщения о разминировании Ормузского пролива вместе с США Иран не обсуждал разминирование Ормузского пролива совместно с США

Москва3 мая Вести.Тегеран не обсуждал с Вашингтоном совместное разминирование Ормузского пролива, подобная информация – лишь "плод воображения" СМИ, сообщил в эфире иранской гостелерадиокомпании официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

Ведущий спросил дипломата: подтверждает ли он сведения телеканала Al Jazeera о том, что Иран и США планируют провести совместную операцию по разминированию Ормузского пролива. В ответ на это Багаи заявил, что в предложениях Ирана, переданных США, "нет такого пункта".

На мой взгляд, такое утверждение – всего лишь плод воображения некоторых СМИ сказал представитель иранского МИД

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что власти Ирана в новом плане по урегулированию конфликта с США предложили американской стороне завершить войну на Ближнем Востоке в три этапа.

По данным агентства Tasnim, план Исламской Республики по прекращению конфликта состоит из 14 пунктов.